UE: Merz, “Via libera a Mercosur, firma dei 27 il 19 dicembre”

Keystone-SDA

"Abbiamo votato, ora l'accordo Mercosur (ossia l'intesa commerciale tra UE e Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay) può essere avviato", ha annunciato tardi ieri sera il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine del vertice europeo a Bruxelles.

"Deve ancora passare attraverso il parlamento europeo, ma i capi di Stato e di governo hanno autorizzato i rappresentanti permanenti a firmare la versione definitiva il 19 dicembre".

“Via libera per il Mercosur. Il parlamento europeo dovrà ancora ratificarlo, ma ritengo che ciò avverrà in tempi molto brevi, così che, parallelamente al vertice che si terrà alla fine dell’anno in Sudamerica, potremo inviare ai paesi sudamericani un chiaro segnale: il Mercosur può entrare in vigore”.

Le tutele proposte di recente dalla Commissione europea a favore degli agricoltori nel quadro dell’accordo commerciale con il Mercosur “vanno nella giusta direzione” e Parigi attende “la finalizzazione” dell’intero pacchetto, ha dal canto suo detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa al termine del vertice.

Finora Parigi aveva bloccato l’accordo, sollevando riserve per i rischi ambientali e la concorrenza sleale verso gli agricoltori francesi e chiedendo garanzie vincolanti sul rispetto dell’accordo di Parigi e sulla lotta alla deforestazione.