UE: nuovo allarme Draghi, “L’economia peggiora, è urgente agire”

Keystone-SDA

Nel suo intervento al vertice informale dei leader europei sulla competitività in corso in Belgio, Mario Draghi "ha evidenziato il deterioramento del contesto economico da quando ha presentato il suo rapporto", riferisce un funzionario dell'UE.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ex presidente della Banca centrale europea ed ex premier italiano “si è concentrato su diversi temi chiave: la necessità di ridurre le barriere nel mercato unico, la frammentazione dei mercati azionari e gli sforzi per mobilitare il risparmio europeo, il costo dell’energia, la possibilità di una preferenza europea mirata in alcuni settori e, infine, sul processo decisionale, con la possibilità di ricorrere, se necessario, alle cooperazioni rafforzate per procedere più rapidamente su alcuni di questi dossier, come previsto dai trattati”, spiega ancora la fonte.

Dopo l’intervento di Draghi è seguito un confronto che viene definito “molto sostanziale” con i leader, che hanno posto domande su questioni quali “le sfide agli investimenti, l’Unione dei risparmi e degli investimenti, il funzionamento del settore energetico, le linee guida sulle fusioni e il ruolo internazionale dell’euro”.