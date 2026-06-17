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UE: via libera finale dell’Eurocamera alla stretta sui rimpatri

Keystone-SDA

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il regolamento è stato accolto con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del Partito popolare europeo (PPE) assieme alle forze di destra.

Una decisione di rimpatrio comporta l’obbligo di lasciare immediatamente, o entro un termine stabilito, il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi.

Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso “centri di rimpatrio” (“return hub”) situati nel territorio di un paese terzo.

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