The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Ue-Afghanistan: incontro tecnico su rimpatri, presenti 15 Stati

Keystone-SDA

"I servizi della Commissione e la Svezia hanno presieduto congiuntamente oggi a Bruxelles una riunione a livello tecnico con i rappresentanti delle autorità di fatto dell'Afghanistan responsabili del rimpatrio e della riammissione" dei cittadini afghani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo fa sapere un portavoce dell’esecutivo blustellato.

Alla riunione hanno partecipato 15 Stati membri, consentendo così di dare seguito alle discussioni tecniche svoltesi nel gennaio 2026 a Kabul. Secondo l’agenzia di stampa Afp, che cita una fonte talebana, i colloqui sono stati “costruttivi”.

Il portavoce, allo stesso tempo, ricorda che “i ministri di 20 Stati membri dell’Ue e dei Paesi associati a Schengen hanno chiesto alla Commissione, tramite una lettera congiunta datata ottobre 2025, di coordinare a livello dell’Ue i contatti tecnici in materia di rimpatrio e riammissione in Afghanistan, sottolineando che il rimpatrio delle persone che hanno commesso reati gravi o che rappresentano una minaccia per la sicurezza costituisce una priorità”. Alla riunione, in particolare, si sono affrontati temi come l’identificazione dei rimpatriati, il rilascio dei documenti di viaggio e il loro rimpatrio. L’attenzione si è concentrata sulle persone che hanno commesso reati gravi e che rappresentano una minaccia per la sicurezza.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR