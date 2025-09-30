The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Ue-Nato, ‘Ucraina prima linea di difesa, aumentare aiuti’

Keystone-SDA

"L'Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo mantenere e aumentare il nostro sostegno".

1 minuto

(Keystone-ATS) È il concetto che è stato sottolineato sia dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen sia da Mark Rutte in un punto stampa prima della partecipazione del segretario generale della Nato al collegio dei commissari.

“Difendere l’Ucraina è solo difendere i nostri valori, ma anche la nostra sicurezza collettiva”, ha sottolineato Rutte mentre von der Leyen ha rilanciato l’iniziativa del “prestito di riparazione” attraverso l’uso dei beni russi congelati per aiuti militari “strutturali” a Kiev.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

