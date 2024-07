Ue respinge ricorso TikTok su sorveglianza europea

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso di Bytedance, la casa madre di TikTok, contro la decisione della Commissione europea di designarla tra le grandi piattaforme, o gatekeeper, monitorate ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali.

L’esecutivo aveva adottato la sua decisione – basata sul Digital market act (Dma) – il 5 settembre 2023 e in novembre Bytedance aveva fatto ricorso. Nel respingere l’esposto la Corte a Lussemburgo rileva tra l’altro che è “pacifico” che la società raggiunga le soglie quantitative previste nella normativa, sia per valore di mercato globale, sia per numero di utenti TikTok nell’Ue e sia per numero di anni in cui la soglia è stata raggiunta. Per il tribunale, poi, gli argomenti di Bytedance non sono sufficientemente fondati per in discussione il provvedimento.

“Siamo delusi da questa decisione”, dichiara un portavoce dell’azienda. “TikTok è una piattaforma che, per le sue caratteristiche innovative, offre un importante terreno di competizione per le aziende digitali consolidate. Mentre valutiamo i prossimi passi, ricordiamo di aver già adottato misure per conformarci alle principali disposizioni del Dma in anticipo rispetto alla scadenza dello scorso marzo”.