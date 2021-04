UFSP: Paesi a rischio, dal 19 dentro Turchia, Croazia e Puglia

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha nuovamente aggiornato la lista dei Paesi a rischio: quella attualmente in vigore scadrà stasera a mezzanotte, la prossima andrà da domani al 18 aprile, mentre quella annunciata oggi sarà valida a partire dal 19 aprile (foto d'archivio) KEYSTONE/ENNIO LEANZA sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 aprile 2021

(Keystone-ATS)

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha nuovamente aggiornato la lista dei Paesi a rischio: a partire dal prossimo 19 aprile sarà necessaria la quarantena anche per chi arriva in Svizzera da Croazia, Turchia, Lituania e Armenia.

Per quanto riguarda le singole regioni, entrerà nell'elenco pure la Puglia (Italia), la Bretagna e la Nuova Aquitania (Francia), nonché il Land della Sassonia (Germania).

In totale saranno ben 44 i Paesi presenti nell'elenco. Oltre a essi, sono presenti sulla lista pure nove regioni d'Italia e nove regioni francesi, nonché sette Land austriaci e due tedeschi (Sassonia e Turingia).

Tre liste da tenere d'occhio

L'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio è in costante aggiornamento da parte dell'UFSP e questo può portare a confusione. Attualmente è in vigore un elenco che scadrà stasera a mezzanotte. In seguito, ci sarà un'altra lista - valida da domani fino al 18 aprile - e infine, a partire dal 19 aprile, farà stato quella annunciata oggi.

Per quanto riguarda la lista in vigore da domani, non figureranno più Albania, Emirati Arabi Uniti, Israele e Giamaica, nonché la Corsica (Francia) e le seguenti regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. A partire dal 19 aprile, tuttavia, non verrà stralciato dalla lista nessun Paese - né regione - presente su questo elenco (in vigore da questa sera a mezzanotte).