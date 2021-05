UFSP: Paesi a rischio, fuori Basilicata, Bretagna e Alta Austria

Da domani la Bretagna non sarà più nella lista dei Paesi a rischio stilata dall'Ufficio federale della sanità pubblica KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT sda-ats

(Keystone-ATS)

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha nuovamente aggiornato la lista dei Paesi a rischio. A partire da domani non sarà più necessaria la quarantena per chi arriva in Svizzera dalla regione italiana della Basilicata.

L'obbligo di quarantena è invece mantenuto per le regioni Campania e Puglia.

Per quel che concerne gli altri Paesi limitrofi, le altre modifiche riguardano i Länder austriaci dell'Alta Austria e di Salisburgo nonché la regioni francesi della Bretagna e della Nuova Aquitania, che escono dall'elenco.

Fuori dalla lista dei Paesi a rischio anche Polonia, Qatar, Serbia, Territorio palestinese (occupato) e Ungheria.

In totale sono 34 i Paesi presenti nell'elenco valido dal 20 maggio, fra cui Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Cipro, Croazia, Egitto, India, Lussemburgo, Maldive, Messico, Paesi Bassi, Seychelles, Sudafrica, Svezia e Turchia.

La lista comprende inoltre due Länder tedeschi (Sassonia e Turingia), sette regioni della Francia (Alta Francia, Centro-Valle della Loira, Isola di Francia (Parigi), Normandia, Occitania, Paesi della Loira, Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e, come detto, le due regioni italiane della Campagna e della Puglia.