Uganda: scontro fra autobus, 46 morti

Keystone-SDA

Due autobus si sono scontrati lungo una delle principali autostrade in Uganda la scorsa notte, provocando la morte di almeno 46 persone e il ferimento di diverse altre, secondo quanto dichiarato dalla polizia ugandese.

2 minuti

(Keystone-ATS) Poco dopo la mezzanotte (le 23.00 di ieri in Svizzera) quattro veicoli – due autobus, un camion e un’auto – sono rimasti coinvolti in uno scontro sulla strada Kampala-Gulu, vicino al villaggio di Kitaleba, nel nord del paese.

Secondo le prime indagini, l’autista di un autobus in viaggio dalla capitale Kampala a Gulu, un tragitto di circa 650 chilometri, ha tentato di sorpassare un camion. Contemporaneamente, un autobus proveniente dalla direzione opposta ha tentato di sorpassare un altro veicolo.

“Durante le manovre di sorpasso, i due autobus si sono scontrati frontalmente”, ha spiegato la polizia in un comunicato. Secondo la stessa fonte, “uno degli autisti ha tentato di evitare la collisione, ma ciò ha causato una collisione frontale e laterale, innescando una reazione a catena che ha provocato la perdita di controllo degli altri veicoli e diversi ribaltamenti”.

Vittime in esplosione autocisterna in Nigeria

Intanto in Nigeria almeno 29 persone sono morte e altre 42 sono rimaste ferite nell’esplosione di un’autocisterna dopo un incidente su un’autostrada nello Stato del Niger, nel centro del paese.

“Un camion che trasportava carburante si è ribaltato e delle persone si sono avvicinate per prendere il carburante. Il camion è esploso e hanno preso fuoco”, ha dichiarato Ibrahim Hussaini, coordinatore locale dell’Agenzia statale per la gestione delle emergenze (SEMA).