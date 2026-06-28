Ultimo giorno di caldo estremo a nord, a sud fino a mercoledì

Keystone-SDA

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Dovrebbe concludersi domani l'ondata di caldo in Svizzera, almeno a nord delle Alpi e in Vallese. A sud invece dovrebbe probabilmente protrarsi fino alla metà della prossima settimana.

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(Keystone-ATS) Per oggi, intanto, l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) mantiene i livelli di pericolo canicola 4 (forte) e 3 (marcato) in diverse regioni della Svizzera.

Secondo MeteoSvizzera, l’area di alta pressione che da giorni determina le condizioni meteorologiche e che ha causato temperature da record un po’ in tutto il Paese sposterà il proprio centro verso l’Europa orientale. Di conseguenza, aria progressivamente più umida e temporali raggiungeranno la regione alpina.

Nella notte tra domenica e lunedì, le temperature sul versante nord delle Alpi scenderanno a 18-21 gradi, mentre sul versante sud delle Alpi si attesteranno tra 19 e 24 gradi. Durante la giornata di lunedì al nord sono previste temperature comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, tuttavia, la fase di caldo intenso si protrarrà almeno fino a metà della prossima settimana, soprattutto nelle aree urbane.