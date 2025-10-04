Un anno di carcere a chi brucia bandiera Usa, Trump

"Come indicato nel mio ordine esecutivo del 25 agosto 2025, si informa che, d'ora in avanti, chiunque bruci la bandiera americana sarà soggetto a un anno di carcere. Sarete arrestati immediatamente": lo ha annunciato Donald Trump sul suo sociale Truth.

(Keystone-ATS) Il provvedimento è controverso perché finora anche bruciare la bandiera Usa ha goduto della protezione del primo emendamento sulla libertà di espressione.