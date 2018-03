Un miliardo: sì, ma...

La Confederazione farà affluire il miliardo di franchi promesso per finanziare i trasporti aerei fino al 28 marzo soltanto se sarà assicurata la sopravvivenza delle attività aeroportuali. Berna si attende entro mercoledì sera segnali positivi da parte dei cantoni e delle banche. La Confederazione non immetterà fondi nelle tre filiali di Swissair in difficoltà finanziarie, ossia SR Technics (manutenzione di velivoli), Swissport (smistamento bagagli) e Atraxis (informatica), ha detto martedì Peter Siegenthaler, capo della Task force della Confederazione e direttore dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF). Siegenthaler si è detto ottimista circa il superamento dei problemi di liquidità delle tre aziende. Le tre filiali di Swissair devono essere ristrutturate, ridimensionate e nella misura del possibile vendute, a beneficio dei creditori, ha affermato Siegenthaler. La cessione di Swissport è sulla buona via. SR Technics ha bisogno di 100 milioni di franchi fino a metà gennaio e Atraxis di 30-50 milioni per il mese di novembre. I trasporti di Swissair dipendono dalle possibilità di sopravvivenza delle attività aeroportuali, ha aggiunto il capo della Task force. La Confederazione può finanziare i trasporti nella stagione invernale, ma non la manutenzione degli aerei, né lo smistamento bagagli o i sistemi di prenotazione. Tale compito spetta ad altri partner: cantoni, banche, imprese, compagnie aeree e il commissario di Swissair Karl Wüthrich, ha rilevato Siegenthaler. Il direttore dell'AFF ha d'altro canto indicato che i 450 milioni messi a disposizione della Confederazione per garantire i trasporti aerei finora sono bastati. Il credito ponte di un miliardo di franchi sarà dato a tranche. La Confederazione si basa sull'ipotesi che la nuova Crossair rileverà «fino a 52» velivoli di Swissair, ha detto Siegenthaler. Bisogna essere ragionevoli e non fissare negli accordi numeri fissi, vista l'eccedenza di capacità nei trasporti aerei mondiali. La costruzione di una nuova aviolinea nazionale è una grande sfida e l'aiuto della Confederazione un investimento preliminare nel futuro, ha proseguito il capo della Task force. Le prenotazioni di voli Swissair cominciano ad arrivare. Attualmente sono al lavoro vari gruppi, ha detto dal canto suo Daniel Eckmann, portavoce del Dipartimento federale delle finanze. Il comitato diretto da Rainer Gut, presidente del consiglio di amministrazione della Nestlé, accompagna la creazione della nuova aviolinea e il controllo federale delle finanze sorveglia i mezzi liquidi. La Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell'economia (seco) si occupa dei piani sociali. Jean-Luc Nordmann, responsabile di tale divisione, informerà in merito venerdì. Secondo Siegenthaler, Swissair finora ha licenziato 2 400 dipendenti. swissinfo e agenzie

Un miliardo: sì, ma... 30 ottobre 2001 - 14:16 La Confederazione chiede garanzie sulla sopravvivenza delle filiali Swissair prima di sovvenzionare i trasporti aerei. E vuole segnali positivi entro mercoledì sera. La Confederazione farà affluire il miliardo di franchi promesso per finanziare i trasporti aerei fino al 28 marzo soltanto se sarà assicurata la sopravvivenza delle attività aeroportuali. Berna si attende entro mercoledì sera segnali positivi da parte dei cantoni e delle banche. La Confederazione non immetterà fondi nelle tre filiali di Swissair in difficoltà finanziarie, ossia SR Technics (manutenzione di velivoli), Swissport (smistamento bagagli) e Atraxis (informatica), ha detto martedì Peter Siegenthaler, capo della Task force della Confederazione e direttore dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF). Siegenthaler si è detto ottimista circa il superamento dei problemi di liquidità delle tre aziende. Le tre filiali di Swissair devono essere ristrutturate, ridimensionate e nella misura del possibile vendute, a beneficio dei creditori, ha affermato Siegenthaler. La cessione di Swissport è sulla buona via. SR Technics ha bisogno di 100 milioni di franchi fino a metà gennaio e Atraxis di 30-50 milioni per il mese di novembre. I trasporti di Swissair dipendono dalle possibilità di sopravvivenza delle attività aeroportuali, ha aggiunto il capo della Task force. La Confederazione può finanziare i trasporti nella stagione invernale, ma non la manutenzione degli aerei, né lo smistamento bagagli o i sistemi di prenotazione. Tale compito spetta ad altri partner: cantoni, banche, imprese, compagnie aeree e il commissario di Swissair Karl Wüthrich, ha rilevato Siegenthaler. Il direttore dell'AFF ha d'altro canto indicato che i 450 milioni messi a disposizione della Confederazione per garantire i trasporti aerei finora sono bastati. Il credito ponte di un miliardo di franchi sarà dato a tranche. La Confederazione si basa sull'ipotesi che la nuova Crossair rileverà «fino a 52» velivoli di Swissair, ha detto Siegenthaler. Bisogna essere ragionevoli e non fissare negli accordi numeri fissi, vista l'eccedenza di capacità nei trasporti aerei mondiali. La costruzione di una nuova aviolinea nazionale è una grande sfida e l'aiuto della Confederazione un investimento preliminare nel futuro, ha proseguito il capo della Task force. Le prenotazioni di voli Swissair cominciano ad arrivare. Attualmente sono al lavoro vari gruppi, ha detto dal canto suo Daniel Eckmann, portavoce del Dipartimento federale delle finanze. Il comitato diretto da Rainer Gut, presidente del consiglio di amministrazione della Nestlé, accompagna la creazione della nuova aviolinea e il controllo federale delle finanze sorveglia i mezzi liquidi. La Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell'economia (seco) si occupa dei piani sociali. Jean-Luc Nordmann, responsabile di tale divisione, informerà in merito venerdì. Secondo Siegenthaler, Swissair finora ha licenziato 2 400 dipendenti. swissinfo e agenzie