The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Un squalo uccide una donna e ferisce un uomo in Australia

Keystone-SDA

Uno squalo ha ucciso una persona e ne ha gravemente ferita un'altra su una spiaggia nello Stato orientale australiano del Nuovo Galles del Sud. Lo hanno riferito i soccorritori e la polizia dello Stato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La coppia è stata morsa dallo squalo nelle prime ore di giovedì mattino (la sera di mercoledì in Svizzera). Una delle due vittime, la donna, è morta sul posto. L’uomo ha invece riportato gravi ferite alle gambe ed è stato trasportato in elicottero in ospedale in condizioni stabili.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR