Una nidvaldese rappresenta la Svizzera al concorso di Miss Universo

(Keystone-ATS) La 23enne nidvaldese Laura Bircher rappresenterà la Svizzera alla finale mondiale del concorso Miss Universo che si terrà a metà novembre. La nativa di Stans ha battuto ieri sera la concorrenza di altre 18 finaliste provenienti da diversi cantoni.

Nella finale di Berna, le partecipanti si sono presentate in diversi abiti di moda, hanno annunciato oggi gli organizzatori. Erano giudicate anche le capacità comunicative delle finaliste.

La Bircher, assistente veterinaria, che lavora pure come modella, si è detta felicissima di aver vinto la finale. “Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto in questo viaggio”, ha dichiarato citata in un comunicato stampa.

“Farò del mio meglio per rappresentare degnamente la Svizzera sulla scena nazionale e internazionale e mi impegnerò in particolare per le cause sociali”, ha aggiunto Bircher.

La finale di Miss Universo in Messico si terrà il 16 novembre. Il concorso di bellezza si tiene dal 1952. L’anno scorso, per la prima volta, sono state ammesse a partecipare anche le donne sposate e le madri. Il titolo è stato vinto dalla nicaraguense Sheynnis Palacios. La 23enne si è imposta su 84 concorrenti provenienti da tutto il mondo a El Salvador, in America Centrale.