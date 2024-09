Una piccola maggioranza a favore di nuove centrali nucleari

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il 53% dei cittadini sostiene il progetto del Governo volto ad abolire il divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera. I risultati mostrano un divario di genere: gli uomini (63%) sono più favorevoli delle donne (44%).

Stando a un sondaggio realizzato tra il 19 e il 22 settembre per conto di Tamedia e riportato oggi dalla SonntagsZeitung, il 43% degli intervistati si è invece dichiarato contrario alla costruzione di nuovi impianti nucleari, mentre il 4% non ha risposto. Si tratta di un’inversione di tendenza rispetto all’opinione espressa in un’inchiesta condotta tra il 6 e il 10 settembre, quando il 51% degli intervistati era ancora contrario alla costruzione di nuove centrali.

Il sondaggio rivela anche una divisione tra sinistra e destra sulla questione. I Verdi hanno respinto l’abolizione del divieto di costruire nuovi impianti con l’81%, contro il 73% del PS e il 59% dei Verdi Liberali.

Sì dell’Alleanza del Centro

Il 52% dei sostenitori dell’Alleanza del Centro si è espresso a favore. Il presidente Gerhard Pfister aveva invece criticato la decisione del Consiglio federale. L’82% dei simpatizzanti dell’UDC e e il 77% di quelli del PLR hanno approvato la revoca del divieto.

Il sondaggio online è stato condotto dall’Istituto Leewas e vi hanno partecipato 19’552 persone in provenienza dalla Svizzera tedesca, dalla Romandia e dal Ticino. Il margine di errore di ±1,7 punti percentuali.

Il Consiglio federale ha riacceso il dibattito sulle centrali nucleari alla fine di agosto con il suo progetto di revocare il divieto di costruire nuovi impianti. Il popolo aveva approvato la chiusura di queste centrali in una votazione del 2017.