Una pioniera a Berna: 150 anni fa nasceva la prima prof d’Europa

Keystone-SDA

Importante ricorrenza per il femminismo svizzero: 150 anni or sono, il 16 febbraio 1875, nasceva Anna Tumarkin, un'ebrea russa che a Berna sarebbe diventata la prima professoressa universitaria in Europa.

3 minuti

(Keystone-ATS) Figlia di un commerciante, frequentò le scuole a Chisinau, oggi capitale della Moldavia. Dal 1892 studiò filosofia con Ludwig Stein (1859-1930) a Berna, conseguendo il dottorato nel 1895. Tre anni più tardi ottenne l’abilitazione, prima donna nel vecchio continente a raggiungere tale obiettivo. Dapprima docente dell’università della città federale, fu poi nominata professoressa titolare (1906), quindi professoressa straordinaria di filosofia ed estetica (1909-1943).

Non è però riuscita a entrare nei libri di storia, si rammarica la storica Franziska Rogger in un colloquio con l’agenzia Keystone-Ats. È stata a lungo poco considerata ed è scarsamente conosciuta anche tra i filosofi. È stata negata o dimenticata, sostiene l’esperta.

A sua avviso il fatto che sia diventata la prima professoressa donna della storia europea ha sicuramente a che fare anche con la sua personalità. “Era una persona incredibilmente simpatica e modesta”. Riusciva sempre a convincere gli altri a impegnarsi per lei senza che glielo chiedessero, osserva la specialista, che ha scritto una biografia su di lei.

Le fu però rifiutato l’ultimo passo della carriera accademica, quello di professoressa ordinaria con cattedra. In un documento redatto nel 1910 il comitato di nomina osservava che “alcune riserve sono state espresse contro l’occupazione di una posizione così esposta da parte di una signora che non abbia acquisito, grazie a prestazioni eccezionali, un’autorità di fronte alla quale critiche e opposizioni devono tacere”.

La filosofa non era solo appassionata di scienza, ma anche della Confederazione. All’età di 43 anni si naturalizzò: nella sua domanda in merito affermava di aver trovato una seconda patria nella libertà e nella generosità del paese ospitante. Il Dizionario storico della Svizzera la ricorda anche attiva in seno al movimento femminista e all’Associazione svizzera delle laureate: nel 1928 si impegnò a favore della Saffa, l’Esposizione nazionale svizzera del lavoro femminile.

La famiglia di Anna Tumarkin venne quasi completamente spazzata via dalle due guerre mondiali e dalle persecuzioni russe e naziste. Sul fronte degli affetti, per oltre 30 anni la filosofa visse a Berna con la sua compagna, Ida Hoff, che è stata la prima dottoressa medico a Berna. Le due donne vissero un rapporto profondo fino alla loro morte e condivisero poi la stessa tomba. Anna Tumarkin morì il 7 agosto 1951.