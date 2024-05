Uni Ginevra e Losanna, altra notte di protesta studenti

2 minuti

(Keystone-ATS) Proseguirà anche nelle prossime ore la mobilitazione degli studenti filo-palestinesi all’Università di Ginevra (UNIGE) e a quella di Losanna (UNIL). In entrambi i casi, è stato concesso loro di trascorrere un’altra notte all’interno degli edifici.

A Ginevra, gli studenti si sono mobilitati ieri in favore di un cessate il fuoco a Gaza occupando l’ingresso dell’UniMail. Rappresentanti del Coordinamento studentesco Palestina-Università di Ginevra (CEP-UNIGE) hanno avuto modo di dialogare oggi con il rettorato dell’ateneo, il quale ha concesso ai manifestanti di pernottare presso l’istituto per la seconda notte consecutiva.

L’incontro è stato definito dai membri del CEP-UNIGE costruttivo. Tre membri del movimento sono stati inoltre invitati a partecipare ad una riunione del consiglio scientifico domani, per discutere delle richieste degli studenti filo-palestinesi e per definire il ruolo dell’ateneo nei dibattiti pubblici in generale, è stato riferito oggi ai media.

Gli occupanti dell’UniMail esortano l’ateneo a porre fine ai legami tra l’UNIGE, le università e gli istituti di ricerca israeliani. I manifestanti dovranno lasciare l’edificio alle 18.00 di domani.

Situazione simile a Losanna, dove proseguono le trattative fra direzione dell’UNIL e studenti. I dialoghi sono ancora in corso e per ora non è stato raggiunto un accordo, ha indicato oggi a Keysotne-ATS una portavoce del collettivo studentesco. In circa 120 sono stati autorizzati a trascorrere una notte in più nell’edificio Géopolis, occupato da giovedì sera.

Durante la giornata, il gruppo ha ricevuto la visita del consigliere agli Stati Carlo Sommaruga (PS/GE), che presiede il gruppo parlamentare Svizzera-Palestina. Il “senatore” socialista ha espresso la sua gratitudine ai presenti per la mobilitazione. La richiesta di “cessare la collaborazione con le università israeliane è giustificata”, ha dichiarato a Keystone-ATS.