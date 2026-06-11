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Unicef, bambini vittime a Gaza e in Cisgiordania, mondo si indigni

Keystone-SDA

"Lo scorso fine settimana, secondo le notizie, otto bambini uccisi e altri 17 feriti in cinque diverse località della Striscia di Gaza, mentre in Cisgiordania un bambino di sette mesi è morto dopo essere stato colpito dalle forze israeliane a Hebron."

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(Keystone-ATS) “Ancora una volta, la vita di alcuni bambini è stata stroncata. In una delle zone colpite a Gaza, un gruppo di bambini che giocava a calcio è rimasto ferito da un attacco nelle vicinanze”. A richiamare l’attenzione sulle morti dei bambini palestinesi è Edouard Beigbeder, direttore regionale dell’Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, che ricorda anche l’uccisione in Cisgiordania di un neonato, colpito da un proiettile mentre era seduto sulle ginocchia della madre sul sedile posteriore di un’auto.

E avverte: “Non possiamo permettere che questa diventi la nuova normalità: la morte di bambini a causa della violenza dovrebbe suscitare indignazione a livello mondiale e deve essere condannata a tutti i livelli”.

“In Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, l’uccisione e il ferimento di bambini e delle loro famiglie, gli sfollamenti forzati e gli attacchi a scuole, abitazioni, infrastrutture idriche e sanitarie dimostrano un palese disprezzo per i diritti dei bambini”, sottolinea Beigbeder.

L’Unicef esorta le autorità israeliane ad adottare “misure decisive per proteggere tutti i bambini palestinesi. Le autorità devono garantire indagini trasparenti, credibili e approfondite, nonché accertare la responsabilità ogni volta che dei bambini vengono uccisi o mutilati. Il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario devono essere rispettati e il diritto intrinseco alla vita di ogni bambino deve essere protetto”.

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