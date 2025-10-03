The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Unifil, ‘Idf ha lanciato granate vicino ai peacekeeper’

"Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno sganciato ieri granate nei pressi di peacekeeper che lavoravano a fianco dei soldati libanesi per garantire la sicurezza dei lavoratori civili a Maroun ar-Ras" nel sud del Libano.

(Keystone-ATS) Lo afferma l’Unifil in una nota, sottolineando che “fortunatamente, nessuno è rimasto ferito”.

“Gli attacchi contro le forze di peacekeeping o l’interferenza con i loro compiti obbligatori dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze dell’Unifil e dell’esercito libanese, nonché per la stabilità che stanno cercando di ripristinare nel Libano meridionale”, afferma la nota.

Secondo l’Unifil, il lancio di granate è avvenuto mentre “i lavoratori stavano cercando di sgomberare le rovine delle case distrutte a causa della guerra. Intorno alle 11:30 (ora locale), peacekeeper in due siti diversi hanno sentito una granata esplodere vicino a un escavatore, a circa 500 metri di distanza. Pochi istanti dopo, il primo gruppo ha visto un drone volare sopra la loro testa e ha assistito a un’esplosione a circa 30-40 metri di distanza. Circa 20 minuti dopo, il secondo gruppo ha visto un altro drone sganciare una granata che è esplosa a soli 20 metri sopra le loro teste”, afferma la forza Onu in Libano.

L’Unifil “aveva informato in anticipo le Idf dell’attività e aveva immediatamente chiesto la cessazione del fuoco. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e i lavori sono poi proseguiti”.

Gli attacchi contro le forze di peacekeeping “costituiscono una grave violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. Invitiamo le Forze di Difesa israeliane a cessare gli attacchi contro o in prossimità delle forze di peacekeeping, dei civili e dei soldati libanesi e a consentirci di svolgere i nostri compiti obbligatori senza ostacoli”, conclude la nota.

