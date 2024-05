UNIGE: membri comunità ebraica affrontano gli studenti

(Keystone-ATS) Alcuni membri della comunità ebraica ginevrina si sono introdotti questo pomeriggio nel padiglione principale di UniMail, l’edificio occupato da martedì da studenti filo-palestinesi. Ci sono stati scambi di opinioni molto accesi, ma non si è arrivati allo scontro.

L’incidente, riportato da diversi media, è stato confermato a Keystone-ATS da Marco Cattaneo, portavoce dell’Università di Ginevra (UNIGE). I rappresentanti della comunità ebraica si sono presentati sventolando bandiere israeliane e intonando canti durante un minuto di silenzio richiesto per le vittime del conflitto a Gaza.

Il servizio di sicurezza di UNIGE è intervenuto per abbassare la tensione e gli studenti hanno formato un cordone per impedire qualsiasi contatto tra i due gruppi, ha spiegato Cattaneo. In seguito a questo incidente, l’università ripenserà la sua gestione del rischio e prenderà le misure necessarie, ha aggiunto il portavoce.

Non è in effetti il primo incidente di questo tipo all’UniMail. Mercoledì sera, alcuni individui si sono introdotti nell’edificio e hanno strappato le bandiere palestinesi appese alle pareti.