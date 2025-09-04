The Swiss voice in the world since 1935
Uno svizzero morto nell’incidente di funivia a Lisbona

Keystone-SDA

Un cittadino svizzero è stato identificato oggi fra le vittime dell'incidente della funivia a Lisbona di ieri. Altri cinque morti provengono dal Portogallo e due dalla Corea del Sud. Otto corpi non sono ancora stati identificati.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato in serata la Procura generale nella capitale portoghese. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla vittima svizzera.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva comunicato nel pomeriggio che una cittadina svizzera è rimasta ferita. L’ambasciata a Lisbona le sta fornendo tutto il sostegno necessario. Per motivi di protezione dei dati e della privacy, il DFAE non ha fornito ulteriori dettagli.

La rappresentanza elvetica è in contatto con le autorità portoghesi, aveva precisato il DFAE: ai cittadini elvetici presenti sul posto è stato chiesto di seguire le istruzioni delle autorità locali.

Secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità, il deragliamento della storica funicolare “Elevador da Gloria” nel centro della capitale portoghese ha causato la morte di 16 persone e il ferimento, in alcuni casi in modo grave, di 21 passeggeri. Secondo l’emittente televisiva statale portoghese RTP, tra le vittime vi erano persone di dieci nazionalità diverse.

