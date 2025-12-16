UPI: 62’000 infortuni all’anno su piste da sci, un quinto è grave

Le cause principali sono l'attrezzatura inadeguata, la sopravvalutazione delle proprie capacità e la velocità eccessiva. Keystone-SDA

In Svizzera ogni anno si contano circa 62'000 infortuni sulle piste da sci; in un caso su cinque è necessario l'intervento dei servizi di soccorso. Le cause principali sono l'attrezzatura inadeguata, la sopravvalutazione delle proprie capacità e la velocità eccessiva.

3 minuti

(Keystone-ATS) Stando a una nuova analisi dell’Ufficio prevenzione infortuni (UPI), 3,5 milioni di persone residenti in Svizzera percorrono le piste almeno occasionalmente: 3 milioni con gli sci, 450’000 con lo snowboard. Di queste, 62’000 si infortunano ogni anno, 53’000 sugli sci e 9’000 con la tavola. L’80% riporta solo ferite lievi, mentre il 15% subisce lesioni medio-gravi, con assenza dal lavoro di almeno un mese, e il 6% lesioni gravi e assenza di almeno tre mesi, si legge in un comunicato odierno. Negli ultimi anni questi dati sono rimasti pressoché stabili.

Per l’unica estrapolazione dell’incidentalità nello sci e nello snowboard nell’arco di tre decenni, l’UPI ha preso in considerazione le statistiche degli assicuratori contro gli infortuni, i dati della popolazione svizzera dell’Osservatorio sport e movimento della Confederazione nonché i risultati delle proprie rilevazioni.

I dati mostrano che gli sciatori si infortunano molto più spesso al ginocchio. Un attacco da sci regolato correttamente può ridurre questo rischio: è perciò fondamentale che attacco e scarpone siano coordinati in modo ottimale. L’UPI raccomanda quindi di rivolgersi, prima di ogni stagione, a personale qualificato.

Oltre il 90% degli infortuni sulle piste è causato da errori personali, viene ancora sottolineato. L’UPI raccomanda pertanto di moderare la velocità e di rispettare le regole della Federazione internazionale sci e snowboard (FIS).

Dalla nuova analisi emerge anche dove si verificano gli infortuni negli sport sulla neve, una conoscenza che confluisce direttamente nelle misure di prevenzione. La documentazione tecnica “Snowparks”, ad esempio, descrive come progettare un parco affinché il rischio di lesioni possa essere ridotto al minimo, spiega Benedikt Heer, esperto di sport sulla neve dell’UPI nella nota.

Anche Funivie svizzere usa le conoscenze acquisite per verificare le piste e gli snowpark. L’organizzazione effettua regolarmente controlli nei comprensori sciistici; i difetti vengono ora registrati e documentati digitalmente, così che i comprensori sciistici possano intervenire rapidamente e con trasparenza, aumentando sistematicamente la sicurezza.