UPI: richiamati diversi modelli di caschi bici per bambini

(Keystone-ATS) L’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) richiama vari caschi da bicicletta per bambini. I caschi in questione, a causa del sistema di fissaggio inadeguato, potrebbero non aderire correttamente alla testa. In caso di caduta esiste quindi il rischio di lesioni.

In totale sono sei i caschi della società MV Sports Hong Kong con numero di modello XY-0411 interessati dal richiamo, ha indicato l’UPI oggi unitamente a produttore e commerciante. Chi è in possesso di un tale casco è invitato a cessare immediatamente il suo utilizzo.

I caschi in questione possono essere riportati in una filiale Smyths Toys dove verrà rimborsato il prezzo d’acquisto.