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UR: Axenstrasse aperta al traffico dopo chiusura per caduta massi

Keystone-SDA

La Axenstrasse, chiusa ancora una volta al traffico nella notte in seguito a un allarme per caduta massi, è nuovamente aperta da questa mattina alle 08.00. Non sussiste alcun pericolo, hanno indicato stamane le autorità urane.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In precedenza, verso le 03.00, Alertswiss – la app di allerta della Confederazione – aveva informato la popolazione della chiusura della strada, poiché nella zona di Gumpisch, tra Flüelen (UR) e Sisikon (UR), i sensori avevano rilevato una caduta di massi. Durante la chiusura, il traffico di transito è stato deviato via Lucerna e il tunnel del Seelisberg.

La Axestrasse era già stata temporaneamente chiusa domenica sera a seguito di un allarme frana. L’area di Gumpisch è nota per essere soggetta a frane e per questo viene monitorata.

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