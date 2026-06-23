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UR: donna gravemente ferita in un alterco a Erstfeld

Keystone-SDA

Una donna è rimasta gravemente ferita ieri mattina lungo la Reuss a Erstfeld (UR) durante un alterco con un ciclista. Ha dovuto essere trasportata in ospedale. Il presunto autore è fuggito con la sua e-bike, ha indicato oggi la polizia cantonale urana.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando alla nota, poco dopo le 9.30 la donna stava percorrendo con il suo cane il sentiero pedonale lungo il fiume in direzione di Silenen (UR). Per ragioni ancora da chiarire, ha avuto una discussione con un ciclista. Ne è scaturita una colluttazione durante la quale la donna ha riportato gravi ferite. Anche il cane ha subìto delle lesioni, viene ancora precisato.

Si cerca un uomo di circa 70 anni, con capelli grigio-bianchi e corporatura media. Secondo il comunicato indossava una maglia rossa, un casco da bicicletta bianco, occhiali da sole, pantaloncini da ciclismo neri e uno zaino. Sempre stando alla nota, parlava il dialetto urano.

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