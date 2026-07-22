UR: falegnameria distrutta da incendio a Spiringen
Un incendio ha distrutto una falegnameria stamattina a Witerschwanden, frazione del Comune di Spiringen (UR). Il rogo ha toccato pure alcuni edifici contigui, di conseguenza evacuati, ma non ha provocato feriti, indica in una nota la polizia cantonale urana.
(Keystone-ATS) I pompieri sono stati allertati verso le 6.30, ma quando sono giunti sul posto il locale di lavorazione era già completamente bruciato. L’intervento è durato fin quasi a mezzogiorno e ha coinvolto circa 150 vigili del fuoco e un elicottero per proteggere il bosco vicino.
La strada che collega il canton Uri con Glarona attraverso il Passo del Klausen è inoltre rimasta chiusa durante le operazioni di spegnimento, tra Bürglen (UR) e Spiringen.
Le cause dell’incendio, concludono le forze dell’ordine, non sono ancora note e sono oggetto di un’inchiesta.