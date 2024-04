UR: nuove misure a portale nord Gottardo, polizia soddisfatta

(Keystone-ATS) È positivo il bilancio delle nuove misure di gestione del traffico al portale nord del tunnel del San Gottardo testate durante il lungo week-end pasquale.

“Quest’anno siamo riusciti a mantenere scorrevole la circolazione sulle strade cantonali”, ha dichiarato oggi, raggiunto da Keystone-ATS, Nick Pizzi, della polizia cantonale urana.

Il sistema prevede che le entrate di Göschenen e Wassen in direzione sud vengano chiuse quando le colonne in autostrada superano i tre chilometri. L’obiettivo è quello di ridurre il traffico di aggiramento.

In simili casi, l’ingresso di Göschenen viene aperto quattro volte al giorno per una durata di 15 minuti per gli abitanti del posto, i lavoratori e i turisti che soggiornano nella regione. Queste aperture sono distribuite fra le 6.45 e le 18.45.

Inoltre, quando gli ingorghi superano gli otto chilometri, la velocità in autostrada tra Altdorf e Amsteg viene diminuita a 80 km/h, allo scopo di rallentare il traffico e ridurre il rischio di incidenti. Come negli ultimi due anni, alle uscite di Erstfeld e Amsteg è stato introdotto un sistema di dosaggio che tiene conto del carico della strada cantonale.

La polizia urana ha utilizzato queste misure giovedì e venerdì scorso. Secondo Pizzi, la lunghezza massima della coda in quei due giorni critici è stata rispettivamente di dodici e tredici chilometri. Nel 2023 si era arrivati a 19 chilometri.

Pizzi ha precisato che l’inizio anticipato delle vacanze pasquali in Germania ha contribuito ad alleggerire il traffico. Anche il maltempo che ha colpito il sud delle Alpi durante il fine settimana ha giocato un ruolo importante. Stando al responsabile, non si sono verificate scene spiacevoli con automobilisti infastiditi davanti agli ingressi autostradali chiusi.