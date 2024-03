UR: progetto marina di Samih Sawiris è stato ridotto

(Keystone-ATS) L’investitore egiziano Samih Sawiris ha rivisto al ribasso l’idea del porto turistico sul lago dei Quattro Cantoni a Isleten (UR). I Verdi avevano lanciato un’iniziativa contro il progetto iniziale per impedire le costruzioni.

Il perimetro totale del nuovo progetto è di 37’000 metri quadrati, ovvero il 30% in meno rispetto all’idea iniziale, ha indicato oggi il governo urano in occasione di una conferenza stampa proprio a Isleten.

Con il nuovo progetto ci sarà maggior spazio per la rinaturazione del sito, così come per l’accesso al lago per i bagnanti e gli sport acquatici. Rimane prevista la costruzione di un hotel da 50 camere, di un centinaio di appartamenti e di sette bungalow.

Sawiris è proprietario del sito industriale in disuso, dove per oltre cento anni è stata attiva la ex fabbrica Cheddite che ha prodotto esplosivi per la galleria ferroviaria del San Gottardo. Isleten si trova tra Seedorf e Bauen, sulla riva sinistra del Lago di Uri.

Nel 2023 i Verdi si sono mobilitati contro il progetto della marina. L’iniziativa “Isleten per tutti” ha raccolto 1953 firme sulle 600 necessarie. L’obiettivo è impedire la costruzione di porto e hotel e di rendere il sito un’area ricreativa naturale e accessibile al pubblico.

A causa della forte opposizione Sawiris aveva già abbandonato un progetto simile a Flüelen, mantenendo però il progetto per il delta di Isleten.