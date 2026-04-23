UR: riaperta al traffico la Axenstrasse

Keystone-SDA

La Axenstrasse tra Sisikon e Flüelen (UR) è stata riaperta al traffico alle 15.30, dopo che per circa un'ora era stata chiusa a causa della caduta di alcuni massi dovuta a lavori di pulitura della parete rocciosa. Lo ha reso noto la polizia cantonale urana.

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(Keystone-ATS) Non si sono registrati feriti, hanno precisato le forze dell’ordine, aggiungendo che sono stati segnalati lievi danni al manto stradale. La carreggiata in quel punto è protetta da barriere e reti ed è anche sorvegliata. Se il sistema rileva un movimento sul versante, viene automaticamente sbarrata.