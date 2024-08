UR: sabato difficile per motociclisti, si feriscono in tre

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Giornata sfortunata ieri per i motociclisti sulle strade alpine urane. Tre centauri sono rimasti coinvolti in altrettanti incidenti verificatisi su passi di montagna, riportando ferite di varia entità.

A fare il punto è la polizia cantonale in un comunicato odierno. Nel primo caso, la frenata azzardata di un automobilista ha fatto ruzzolare un motociclista per 50 metri lungo un pendio tra il passo della Furka e Realp. Lo sventurato ha subito gravi ferite ed è stato elitrasportato in ospedale dalla Rega.

Il secondo sinistro è avvenuto sul Susten. Sempre a causa di un brusco arresto, un centauro si è schiantato contro la parte posteriore di una vettura, cavandosela però con lesione giudicate lievi.

Teatro del terzo incidente invece la strada fra Urnerboden e il Klausen, dove un veicolo che stava svoltando si è scontrato con una moto. La persona in sella alla due ruote è stata ricoverata con ferite definite serie.