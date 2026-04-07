UR: scese tre slavine durante chiusura strada Amsteg-Wassen

Keystone-SDA

La chiusura della strada cantonale del San Gottardo tra Amsteg e Wassen, fra il sabato di Pasqua e oggi, era più che giustificata. In questo periodo si sono infatti registrate tre slavine lungo la Wilerplangge, in territorio di Gurtnellen.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto ha reso noto oggi il Dipartimento urano dei lavori pubblici, una prima valanga si è staccata sabato alle 17.15 ed è stata seguita da altre due slavine. Non si sono registrati danni alle infrastrutture.

Da questa sera la strada cantonale lungo la valle della Reuss è nuovamente percorribile normalmente. La neve ancora rimasta alla Wilerplangge rappresenta ormai un rischio residuo accettabile, precisa il dipartimento.

“Ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione che viviamo in un cantone in cui la natura ci mostra i limiti delle nostre possibilità”, afferma nella nota il consigliere di Stato a capo del Dipartimento dei lavori pubblici Hermann Epp (Centro).