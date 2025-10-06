The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
URC soddisfano disoccupati e datori lavoro, secondo sondaggio Seco

Il 78% delle persone in cerca di impiego si dice soddisfatto dei servizi offerti dagli uffici regionali di collocamento (URC), mentre il 19% è insoddisfatto e il 3% afferma di non essere in grado di valutare.

1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto emerge da un sondaggio condotto su mandato della Seco, la Segreteria di Stato dell’economia. Le risposte si basano su un rilevamento online realizzato nei mesi di maggio e giugno su 38’000 persone che cercavano lavoro e sono sostanzialmente in linea con quelle di un’analoga indagine dell’anno precedente.

Dall’analisi scaturisce peraltro che il 45% dei consulenti non ha comunque proposto posti vacanti. E laddove sono state avanzate proposte di impiego il 62% non ha ricevuto alcun invito a un colloquio.

Un analogo sondaggio realizzato presso i datori di lavoro – sono state interpellate 6600 aziende – ha messo in luce una soddisfazione globale del 76% per i servizi offerti dall’URC; gli insoddisfatti sono il 13%.

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

