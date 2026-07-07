Usa, “profonda preoccupazione per lancio di missile cinese”

Keystone-SDA

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Gli Stati Uniti hanno espresso "profonda preoccupazione" dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico.

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(Keystone-ATS) “In un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l’opposto.

La rapida e opaca espansione dell’arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo”, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.

Intanto, la Guardia costiera cinese (Ccg) ha allontanato un’imbarcazione giapponese che aveva violato le acque territoriali dell’arcipelago delle isole Diaoyu, contese con Giappone e Taiwan. Lo riferisce Xinhua.

Le navi della Guardia costiera cinese hanno adottato le misure necessarie per avvertire e allontanare l’imbarcazione in conformità con la legge, ha affermato Jiang Lue, portavoce della Ccg, sottolineando che Diaoyu Dao e le isole ad essa affiliate costituiscono territorio intrinseco della Cina, nonostante queste siano rivendicate anche da Tokyo, che le chiama Senkaku. Il portavoce ha esortato la parte giapponese a cessare immediatamente ogni atto di violazione e provocazione nelle acque in questione.