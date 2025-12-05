Usa, Comitato Cdc cancella vaccino anti-epatite alla nascita

Negli Stati Uniti un comitato consultivo dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha revocato una raccomandazione in vigore da decenni per la somministrazione ai neonati di una prima dose del vaccino contro l'epatite B entro 24 ore dalla nascita.

(Keystone-ATS) Si tratta del cambiamento più significativo nel calendario dei vaccini per l’infanzia da quando Robert F. Kennedy Jr. è ministro della salute, La votazione è arrivata dopo un giorno e mezzo di acceso dibattito e confusione, che ha incluso dati interpretati in modo errato e appelli da parte di esperti di sanità pubblica affinché venissero mantenute le raccomandazioni.

Il panel, noto come Advisory Committee on Immunization Practices, è composto da membri prevalentemente no-vax da quando in giugno il ministro della salute Rfk Jr. ne ha licenziato i membri precedenti. In un voto otto contro tre, i nuovi membri hanno raccomandato che le donne risultate negative al test per l’epatite B possano decidere, in consultazione con un medico, se il loro neonato debba ricevere la dose alla nascita.

Il gruppo ha suggerito di aspettare almeno 2 mesi per la prima dose se il vaccino non viene somministrato alla nascita. La raccomandazione va adesso al direttore pro tempore dei Cdc per il sì definitivo. Il vaccino contro l’epatite B viene normalmente somministrato ai bambini in tre dosi successive. In genere, dopo la prima dose entro 24 ore dalla nascita, i bambini ricevono la seconda dose tra uno e due mesi e la terza tra sei e 18 mesi di età.

Alcuni membri del panel avevano espresso preoccupazione riguardo alla vaccinazione nel periodo neonatale, una finestra critica per lo sviluppo del cervello e del sistema immunitario, nonostante il fatto che il vaccino contro l’epatite B venga somministrato in sicurezza ai neonati da decenni. Secondo Restef Levi, uno dei componenti della commissione che ha votato a favore, “si tratta di un cambiamento più vasto, non solo a questo vaccino, ma anche alla strategia vaccinale nel suo complesso”.

Altri esperti hanno definito la decisione “incosciente” e affermato di non aver visto dati che supportino il rinvio della dose fino ai due mesi o oltre. “Dobbiamo prendere decisioni sulla base dei dati che abbiamo, e dobbiamo usare solo dati credibili per formulare le decisioni, non speculazioni né ipotesi”, ha dichiarato il membro dell’Acip Joseph Hibbeln, psichiatra e neuroscienziato.