Usa, controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indefinito

Keystone-SDA

Il segretario Usa all'Energia, Chris Wright, ha annunciato che Washington controllerà le vendite di petrolio venezuelano "a tempo indefinito".

(Keystone-ATS) Ciò un giorno dopo che Donald Trump ha riferito che i leader ad interim del Venezuela hanno accettato una commercializzazione del greggio gestita dagli Stati Uniti per 30-50 milioni di barili.

“Ci occuperemo della vendita del greggio che esce dal Venezuela, innanzitutto di questo petrolio immagazzinato che si è accumulato, e poi, a tempo indefinito, in futuro, venderemo sul mercato la produzione che proviene dal Venezuela”, ha affermato Wright durante un evento sull’energia a Miami.