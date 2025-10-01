The Swiss voice in the world since 1935
Usa, Corte Suprema: Lisa Cook resta alla Fed fino a gennaio

Keystone-SDA

Oggi la Corte Suprema ha autorizzato la governatrice della Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, a rimanere al suo posto in attesa delle arringhe di gennaio, dove si stabilirà se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia un motivo legale per licenziarla.

(Keystone-ATS) La decisione della Corte è un duro colpo per Trump, che ha ripetutamente chiesto ai tribunali federali di autorizzarlo licenziare la Cook dal Consiglio dei governatori della Fed, per un’accusa non provata di frode immobiliare.

