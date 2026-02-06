Usa, gli americani in Iran lascino subito il Paese

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani in Iran di lasciare immediatamente il Paese o comunque di "tenere un profilo basso" ed essere "sempre in contatto" con famiglia e amici.

(Keystone-ATS) “A causa di misure di sicurezza rafforzate, chiusure stradali, interruzioni dei trasporti pubblici e blocchi di internet”, si legge in un’allerta sul sito dell’ambasciata virtuale a Teheran.

I cittadini americani, se possibile in sicurezza, devono valutare la possibilità di lasciare l’Iran via terra verso l’Armenia o la Turchia “immediatamente”. Altrimenti, si avverte “trovate un luogo sicuro, evitate le manifestazioni, mantenete un profilo basso”.

Sempre oggi gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro il petrolio dell’Iran e la sua “flotta ombra”. “Il dipartimento di Stato sanziona 15 entità, due individui e 14 navi della flotta ombra coinvolte nel commercio illecito di petrolio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici iraniani”, si legge in una nota.