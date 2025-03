Usa, revocheremo subito stop agli aiuti all’Ucraina

Keystone-SDA

Gli Usa 'revocheranno immediatamente' la sospensione degli aiuti all'Ucraina, e della condivisione di informazioni di intelligence. Lo si legge nella dichiarazione congiunta dopo i colloqui a Gedda, in Arabia Saudita.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stati Uniti e Ucraina – viene aggiunto – concordano di concludere l’accordo sui minerali “il prima possibile”. “I presidenti di entrambi i paesi hanno concordato di concludere il prima possibile un accordo globale per lo sviluppo delle risorse minerarie critiche dell’Ucraina per espandere l’economia ucraina e garantire la prosperità e la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina”, si legge nel comunicato.

L’Ucraina, la cui “delegazione ha ribadito che i partner europei saranno coinvolti nel processo di pace” – secondo il comunicato congiunto – sostiene la proposta degli Stati Uniti di 30 giorni di cessate il fuoco nella guerra con la Russia.

“Ora la palla per la tregua in Ucraina è nel campo della Russia”, ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio a Gedda. “L’Ucraina – ha dichiarato – accetta “negoziati immediati” con la Russia.

“Parleremo con la Russia attraverso diversi canali per raggiungere la tregua in Ucraina”, ha dichiarato da parte sua il Consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Mike Waltz.

“I funzionari americani incontreranno la controparte russa più tardi nella giornata di oggi o domani, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo quanto riferito dall’agenzia Bloomberg.

“Parlerò con Putin”, forse questa settimana, ha aggiunto. “Penso di sì”, ha risposto a chi gli chiedeva se avrebbe parlato con il presidente russo in settimana.

Trump – sempre secondo quanto riportato da Bloomberg – ha poi aggiunto che inviterà nuovamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.

Da parte sua la portavoce del ministero degli Esteri russi Maria Zakharova, citata dall’agenzia Tass ha detto che la Russia non esclude contatti con i rappresentanti degli Stati Uniti nei prossimi giorni.