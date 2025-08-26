The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

USA: “Libano presenterà il 31/8 piano disarmo Hezbollah”

Keystone-SDA

Il Libano presenterà il 31 agosto un piano per convincere l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese Hezbollah a disarmarsi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto oggi l’inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria e il Libano, Thomas Barrack, stando a quanto riporta il quotidiano israeliano in lingua inglese The Jerusalem Post.

Israele presenterà una controproposta quando riceverà il piano del Libano, ha aggiunto Barrack, dopo aver incontrato il presidente libanese Joseph Aoun a Beirut. “Ciò che Israele sta dicendo è che non vuole occupare il Libano e sarebbe felice di ritirarsi dal paese, non appena vedremo quali sono i piani per smantellare Hezbollah”, ha detto Barrack.

“Israele è pronto ad agire passo dopo passo”, ha aggiunto la vice di Barrack, Morgan Ortagus: “Si tratta di piccoli passi con il governo libanese. Per ogni passo compiuto dal governo libanese, incoraggeremo il governo israeliano ad agire allo stesso modo”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
21 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
15 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR