USA: 4 anni fa storica sentenza della Corte suprema contro l’aborto

Keystone-SDA

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Il 24 giugno del 2022 fa la Corte suprema americana ha annullato la storica sentenza Roe v. Wade eliminando di fatto il diritto nazionale all'aborto negli Stati Uniti.

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(Keystone-ATS) Vennero cancellati quasi 50 anni di precedenti giuridici e si trattò della prima volta nella storia in cui il massimo tribunale americano revocasse un principio fondamentale.

A quattro anni di distanza i media americani fanno il punto della situazione sull’interruzione di gravidanza in America. Venti Stati hanno vietato completamente l’aborto o imposto restrizioni molto rigide.

Quasi 63 milioni di donne e ragazze vivono in Stati in cui vige il divieto di aborto e tali divieti stanno aggravando la crisi della salute materna negli Stati Uniti accentuando le disparità razziali. Le donne nere residenti in Stati con divieti hanno una probabilità 3,3 volte superiore di morire durante la gravidanza, il parto o subito dopo la nascita del bambino rispetto alle donne bianche.

Nel 2025 circa 142’000 persone si sono recate fuori dal proprio Stato per accedere all’interruzione di gravidanza. Si tratta di un aumento del 75% rispetto alle 81’000 persone registrate nel 2020. E, in tutto questo, secondo un sondaggio del Pew Research Center il 60% degli americani continua a ritenere che l’aborto debba essere legale in tutti o nella maggior parte dei casi.