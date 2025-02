Usa: 475 anni di carcere a uomo per aver maltrattato cani

Keystone-SDA

Un uomo della Georgia è stato condannato la scorsa settimana a 475 anni di prigione per aver facilitato combattimenti clandestini tra cani e per aver maltrattato gli animali, tra cui 107 sequestrati nella sua proprietà nel novembre 2022.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta della condanna più lunga mai decisa per combattimenti tra cani, come ha spiegato il procuratore per i reati contro gli animali dello Stato, Jessica K. Rock, che è anche assistente speciale in Georgia del procuratore degli Stati Uniti.

Vincent Lemark Burrell, 57 anni, ha negato di essere coinvolto in combattimenti tra cani ma non è chiaro se farà ricorso. Il caso è iniziato nel 2022 quando un fattorino di Amazon ha segnalato alle autorità che diversi cani erano legati con pesanti catene nella proprietà dell’imputato a 50 km da Atlanta. I pubblici ministeri hanno affermato che 107 cani avevano segni di maltrattamento, alcuni erano sottopeso, e molti tenuti incatenati, “una tattica che serve a creare aggressività tra i cani”, ha affermato l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Paulding. Un altro gruppo di cani invece era in uno scantinato con urina e feci sul pavimento.

Il giudice della Corte superiore Dean C. Bucci ha stabilito la pena di 475 anni di carcere in base alla condanna da parte di una giuria la scorsa settimana per 93 capi di imputazione per combattimenti tra cani e 10 per crudeltà verso gli animali.