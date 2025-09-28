The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Usa: Adams si ritira dalla corsa a sindaco di New York

Keystone-SDA

Eric Adams, il sindaco di New York uscente che si era ripresentato alle elezioni come indipendente per evitare le primarie tra candidati democratici, ha annunciato oggi che si ritirerà dalla corsa.

2 minuti

(Keystone-ATS) A sole cinque settimane dal giorno delle elezioni, il ritiro sconvolge la partita che vede in testa il Dem “socialista” Zorhan Mamdani contro l’ex governatore dello stato Andrew Cuomo a sole cinque settimane dal giorno delle elezioni.

Adams aveva insistito pubblicamente che avrebbe portato avanti la sua candidatura nonostante i sondaggi disastrosi.

Anziché appoggiare uno dei suoi rivali, Adams ha invitato gli elettori a guardare con sospetto sia Mamdani che Cuomo. Senza nominare direttamente Mamdani, il sindaco uscente ha messo in guardia sul sospetto che “forze subdole” stanno spingendo “agende radicali e divisive” nella politica cittadina. “I newyorkesi dovrebbero diffidare di qualsiasi politico o movimento politico che sostenga che dobbiamo distruggere in blocco i sistemi che abbiamo costruito insieme nel corso delle generazioni per introdurre un nuovo ordine, non testato, guidato da sedicenti salvatori”, ha dichiarato.

Secondo il New York Times, dietro le quinte il sindaco uscente stava valutando possibili vie d’uscita per evitare una conclusione imbarazzante, con i suoi consiglieri che a un certo punto avevano persino avviato negoziati con l’entourage del presidente Trump per un incarico di ambasciatore in Arabia Saudita. Quei colloqui sono falliti e domenica Adams ha gettato la spugna con un videomessaggio di quasi nove minuti pubblicato sui social media.

Il sindaco ha ammesso che, nonostante i suoi sforzi, non vedeva un percorso possibile per farsi riconfermare. Ha attribuito la colpa della sua scarsa presa sull’elettorato alle “voci ripetute sul suo ritiro” e alla decisione del Campaign Finance Board della città di negargli i fondi pubblici di cofinanziamento che hanno strozzato economicamente la sua campagna.

