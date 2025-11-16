Usa: addio a Alice Wong, paladina dei diritti dei disabili

Keystone-SDA

È morta Alice Wong, scrittrice e attivista, nata con la distrofia muscolare e divenuta simbolo per i diritti delle persone con disabilità.

(Keystone-ATS) Wong aveva 51 anni ed è deceduta venerdì in un ospedale di San Francisco a causa di un’infezione, secondo quanto riporta il Guardian.

Figlia di immigrati di Hong Kong, Wong ha raccontato la sua storia personale – crescere con una malattia neuromuscolare, scoprire se stessa e il suo attivismo – e di come le politiche e i sistemi statunitensi deludano le persone disabili, le persone queer, gli immigrati. Utilizzava una sedia a rotelle elettrica, un dispositivo di respirazione assistita e si descriveva – ricorda il media – come un “cyborg disabile”.