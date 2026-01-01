USA: addio a Ben Nighthorse Campbell, il primo senatore nativo

Keystone-SDA

Ben "Nighthorse" Campbell, un Cheyenne entrato in politica quasi per caso e il primo senatore nativo-americano nella storia degli Stati Uniti, è morto martedì a 92 anni nel suo ranch in Colorado. Lo ha annunciato la figlia Shanan.

2 minuti

(Keystone-ATS) Era il 1982 quando Campbell partecipò, per ingannare il tempo, a un raduno politico nel suo Stato: da lì prese avvio un percorso inatteso che lo portò a due mandati come parlamentare statale, sei anni alla Camera dei rappresentanti (dal 1987 al 1993) e ben dodici al Senato (dal 1993 al 2005).

Un vero outsider, “Cavallo Notturno” rimase l’unico nativo-americano eletto al Congresso per tutta la durata della sua carriera parlamentare. Iniziò tra le fila dei democratici, per poi passare ai repubblicani nel 1995.

Celebre per il suo stile anticonvenzionale, si spostava in motocicletta, indossava stivali da cowboy e gioielli in corallo e argento da lui stesso disegnati. In un’occasione si presentò persino in aula al Senato vestito secondo la tradizione Cheyenne, con il copricapo piumato, diventando un’icona di indipendenza e orgoglio identitario.

Il suo ingresso in politica fu preceduto da una vita fuori dagli schemi: da giovane aveva avuto problemi con la legge, finendo in riformatorio; aveva guidato camion per pagarsi gli studi e, dopo essersi trasferito in Giappone per studiare, era diventato campione di judo, entrando nella squadra olimpica statunitense ai Giochi di Tokyo del 1964.

Irriverente e refrattario alle discipline di partito, Campbell fu conservatore in materia fiscale ma progressista sui temi sociali. Tra le iniziative che ne segnano l’eredità politica spicca il ruolo decisivo nella creazione, nel 2004, del National Museum of the American Indian a Washington.

Durante il discorso inaugurale – pronunciato indossando lo stesso copricapo già esibito in Senato come promotore della legge istitutiva – lo definì “un monumento ai milioni di nativi morti a causa di malattie, schiavitù, fame e guerra”. Solo 400 anni dopo “la collisione tra il Vecchio Mondo e il loro mondo”, aveva detto in quell’occasione, “i popoli nativi di questa terra sono diventati la prima specie in via di estinzione d’America”.