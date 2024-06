Usa: addio a James Lawson Jr, attivista per i diritti civili

(Keystone-ATS) James Lawson Jr, l’attivista americano per i diritti civili vicino a Martin Luther King, è morto all’età di 95 anni a Los Angeles. Lo ha annunciato la sua famiglia.

Lawson aveva incontrato King nel 1957 dopo aver trascorso tre anni in India per immergersi nel movimento pacifista di Gandhi. King descrisse Lawson come uno dei maggiori teorici e strateghi della non violenza nel mondo.