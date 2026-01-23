The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Usa: allerta tempesta di neve, cancellati voli Swiss

Keystone-SDA

La compagnia aerea Swiss ha cancellato in via preventiva diversi voli verso gli Stati Uniti a causa della tempesta di neve che si abbatterà sugli Usa nei prossimi giorni. A causa del maltempo, almeno 12 stati americani hanno dichiarato lo stato di emergenza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Durante il fine settimana si prevedono ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti della costa orientale degli Stati Uniti e in Canada, ha precisato Swiss. Domani sono stati cancellati due collegamenti tra Zurigo e Chicago, domenica e lunedì saranno annullati voli da o per New York, Boston, Newark e Washington D.C. I passeggeri vengono informati direttamente.

Secondo quanto riportato dai media, potrebbe trattarsi della tempesta invernale più violenta negli Stati Uniti degli ultimi anni. Secondo le previsioni, potrebbe colpire il Sud, il Midwest e la costa orientale, comprese la metropoli di New York e la capitale Washington. Numerosi Stati federali hanno adottato misure di emergenza e hanno invitato la popolazione a restare in casa.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR