Usa: balzo dei fallimenti di aziende, “colpa dei dazi”

Keystone-SDA

Balzo dei fallimenti di aziende negli Stati Uniti. Nei primi 11 mesi dell'ano sono state 7171 le imprese che hanno gettato la spugna e presentato istanza di fallimento, il 14% in più rispetto allo scorso anno e un livello non visto dalla grande recessione del 2010.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riportato dal Washington Post, la maggior parte delle aziende punta il dito contro l’inflazione, i dazi e le politiche dell’amministrazione che hanno causato problemi alle catene di approvvigionamento.