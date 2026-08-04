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USA: Bessent, possibile accordo per riaprire Hormuz oggi o domani

Keystone-SDA

Un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz con "libertà di navigazione" potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, ha detto il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent secondo quanto riporta l'emittente televisiva americana di notizie economiche CNBC.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Siamo in trattative con gli iraniani”, ha dichiarato Bessent. “C’è la possibilità che si raggiunga un accordo oggi o domani per riaprire lo Stretto e procedere verso una posizione più normalizzata in questo conflitto”. “Si tratterebbe di libertà di movimento”, ha affermato il segretario al Tesoro quando gli è stato chiesto se all’Iran sarebbe stato consentito di imporre un pedaggio.

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