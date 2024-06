Usa: Biden arrivato a Parigi, domani a cerimonie 80 anni del D-Day

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il presidente americano Joe Biden è arrivato in Francia. Atterrato all’aeroporto parigino di Orly, è stato accolto dal primo ministro Gabriel Attal.

Domani Biden, con al fianco la first lady Jill, è atteso in Normandia per le cerimonie degli 80 anni del D-Day, lo sbarco alleato del 6 giugno 1944 per la liberazione dell’Europa dai nazisti.

Biden proseguirà sabato il suo viaggio con la sua prima visita di Stato in Francia, Lo attende, in particolare, un incontro bilaterale con il presidente Emmanuel Macron.

A margine delle cerimonie per lo Sbarco, Biden avrà anche un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che incontrerà una seconda volta, nei giorni seguenti, al vertice del G7 in Italia.