USA: capo dell’immigrazione Homan, “ICE resterà in Minnesota”

Keystone-SDA

Gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE, l'agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione) resteranno in Minnesota.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato l’inviato speciale presidenziale per l’immigrazione Tom Homan in una conferenza stampa a Minneapolis, la città più popolosa dello Stato.

Malgrado il fatto che gli agenti resteranno in Minnesota “l’operazione di emergenza” si è conclusa, “le operazioni hanno ottenuto il risultato che volevamo”, ha aggiunto precisando che non ci sono stati arresti in “chiese, ospedali o scuole elementari”.

L’ICE in Minnesota è al centro di infuocate critiche in particolare dopo che suoi agenti proprio a Minneapolis hanno ucciso due oppositori delle politiche migratorie volute dal presidente Donald Trump.